MiniMu a rischio | la petizione per salvarlo arriva in Consiglio regionale

Una petizione per salvare il Mini Mu, il Museo dei Bambini di Trieste, è stata inviata ieri al Consiglio regionale della Friuli Venezia Giulia. La richiesta mira a preservare questa struttura educativa e culturale, attiva nel parco di San Giovanni dal 2008. La petizione coinvolge cittadini e sostenitori che chiedono di mantenere aperta l’istituzione.

Dopo la decisione da parte dell'Ente regionale Patrimonio Culturale (Erpac) di procedere allo sgombero degli spazi attualmente occupati dal museo all'interno del parco dell'Opp È stata lanciata ieri una petizione rivolta alla Regione Friuli Venezia Giulia per salvare il Mini Mu - Museo dei Bambini di Trieste, realtà educativa e culturale attiva dal 2008 nel parco di San Giovanni. Iniziativa promossa dall'associazione Gruppo Immagine, che gestisce il museo, dopo la decisione da parte dell'Ente regionale Patrimonio Culturale (Erpac) di procedere allo sgombero degli spazi attualmente occupati dal museo all'interno del parco dell'Opp. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Articoli correlati Leggi anche: Dopo lo strappo in consiglio regionale arriva l’ufficialità: Minella aderisce a Forza Italia Patto per l'Abruzzo: "I dipendenti del consiglio regionale pagano i debiti Asl, a rischio le indennità"Oltre 2 milioni di euro di tagli al bilancio, denunciano i consiglieri d'opposizione, che colpiranno spese correnti e investimenti, con effetti su... Altri aggiornamenti su MiniMu a rischio la petizione per... Argomenti discussi: MiniMu a rischio: la petizione per salvarlo arriva in Consiglio regionale. MiniMu a rischio: la petizione per salvarlo arriva in Consigio regionaleDopo la decisione da parte dell'Ente regionale Patrimonio Culturale (Erpac) di procedere allo sgombero degli spazi attualmente occupati dal museo all'interno del parco dell'Opp ... triesteprima.it Infanzia a rischio: 2,4 milioni di minori tra povertà ed esclusione socialeTra gli adolescenti più fragili, oltre il 40% teme di non potersi permettere l’università. Più di uno su 4 pensa di dover lasciare presto la scuola per lavorare ... msn.com