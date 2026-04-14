Durante il primo weekend del Coachella 2026, la cantante Sabrina Carpenter ha attirato l'attenzione non solo per la sua esibizione, ma anche per i look scelti, realizzati dallo stilista Jonathan Anderson. La manifestazione musicale, che si svolge in California, ha visto partecipare numerosi artisti e appassionati, mentre l’evento si prepara a tornare dal 17 al 19 aprile per il secondo fine settimana.

Questa settimana, il mondo della moda si è temporaneamente trasferito in California per il Coachella 2026: il primo weekend del festival si è concluso, e cresce l’attesa per il prossimo (17, 18 e 19 aprile). Che in un evento del genere la moda sia importante quanto la musica è dato per assodato. Meno scontata, invece, era la presenza di un brand di lusso come Dior che, a sorpresa, ha vestito l’headliner Sabrina Carpenter per tutto il suo lunghissimo set con abiti custom made Dior by Jonathan Anderson. Il cambio di direzione di Dior. Non è la prima volta che la moda sale sul palco di Coachella: Beyoncé, nella storica performance del 2018, era stata vestita da Balmain.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La performance di Sabrina Carpenter al festival musicale californiano resterà negli annali (anche) per i suoi look, creati dallo stilista Jonathan Anderson

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