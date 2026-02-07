Mazzitelli festeggia il gol che ha deciso la sfida contro la Juventus a Perugia. Il centrocampista rossoblù descrive l’emozione di aver segnato contro Perin e sottolinea che quella vittoria resterà impressa nella storia del Cagliari. Il giocatore parla di un momento speciale, che porterà sempre nel cuore, e si dice felice di aver contribuito al successo della squadra di Spalletti.

Mazzitelli racconta al Corriere dello Sport l’emozione del gol a Perin e del successo sulla Juventus di Spalletti in Sardegna. La risalita del Cagliari di Pisacane passa inevitabilmente dai piedi e dalla leadership di Luca Mazzitelli. Il centrocampista, diventato in breve tempo un pilastro dello scacchiere sardo, ha ripercorso in un’intervista al Corriere dello Sport i momenti più significativi di questo inizio di 2026, segnato da prodezze balistiche che hanno riscritto la classifica dei rossoblù. Su tutte, spicca la rete che ha messo al tappeto la Juventus di Luciano Spalletti lo scorso 17 gennaio, una notte che resterà impressa nella memoria dei tifosi sardi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mazzitelli torna sulla vittoria del Cagliari contro la Juve: «Gol? Una gioia immensa. La partita resterà negli annali dei rossoblù»

Approfondimenti su Cagliari Juventus

Nella 21ª giornata di Serie A, il Cagliari ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Juventus.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

MAZZITELLI stende SPALLETTI: Cagliari-Juventus 1-0 | Serie A Enilive | DAZN

Ultime notizie su Cagliari Juventus

Argomenti discussi: Il Cagliari non si ferma più: 4-0 al Verona, terza vittoria di fila; Cagliari Verona, intervista Luca Mazzitelli; Pagelle Cagliari-Verona 4-0: Mazzitelli e Adopo onnipresenti, Kiliçsoy regala un'altra perla; Il Verona non ha armi e resta in 10: perla Kilicsoy e poker Cagliari.

Mazzitelli: «Una gioia immensa il gol contro la Juve! Pisacane mi ha colpito per un motivo e su Gaetano…»Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, si è raccontato in una lunghissima intervista concessa a Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni Luca Mazzitelli, trentenne romano atipico, nato s ... cagliarinews24.com

Cagliari-Verona, Mazzitelli si ripete: «Siamo contentissimi, ci godiamo la vittoria»Mazzitelli è stato premiato come Player of the Match dalla Lega Serie A. «Sapevamo che era una partita importante, perché era una finale contro il Verona che ha messo in difficoltà tante avversarie. unionesarda.it

La Juventus frena in casa del Cagliari: decisivo il gol di Luca Mazzitelli La squadra di Luciano Spalletti torna a perdere dopo più di un mese: l’ultima sconfitta in campionato risaliva allo scorso 7 dicembre, 2-1 contro il Napoli. Con questo stop la Juventus rim x.com

La Juventus frena all'improvviso: il Cagliari di Pisacane sorprende i bianconeri che tornano alla sconfitta dopo 5 vittorie e un pareggio nelle ultime 6 gare Decisiva la rete di Mazzitelli facebook