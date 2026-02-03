La condanna della vecchiaia - Donne anziane a Roma incontro alla Passerini Landi

Martedì 10 febbraio alle 17,30 si tiene un incontro alla Passerini Landi di Piacenza. Si parlerà delle donne anziane a Roma, in un evento organizzato dal club Soroptimist. L’appuntamento fa parte della rassegna “Storia al femminile” e si concentrerà sulle difficoltà e le condanne che le donne in età avanzata devono affrontare nella società.

Martedì 10 febbraio alle ore 17,30 al Salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi l’incontro "La condanna della vecchiaia - Donne anziane a Roma" nell’ambito della rassegna "Storia al femminile - La figura della donna tra genere e ruolo" a cura del club Soroptimist di Piacenza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In occasione del Giorno della Memoria, la Biblioteca Passerini Landi organizza un incontro con la semiologa Valentina Pisanty.

La Biblioteca Passerini Landi ospita un incontro con l’autore Johnny L.

