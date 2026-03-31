Passerini Landi al via la nuova edizione di Piacenza che scrive con Nicola Pionetti

È partita la nuova edizione di “Piacenza che scrive”, un ciclo di incontri dedicati agli autori piacentini e alle loro opere. La manifestazione comprende presentazioni di libri di narrativa e saggistica che trattano temi legati alla città e alla sua storia. L'evento si svolge in diverse sessioni durante le prossime settimane, coinvolgendo scrittori locali e pubblico interessato.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Al via la nuova edizione di “Piacenza che scrive”, il ciclo di incontri dedicato agli scrittori piacentini e ai libri che, tra narrativa e saggistica, parlano di Piacenza. Tutti gli incontri si terranno, alle ore 17, alla biblioteca Passerini Landi. Il primo appuntamento della rassegna, mercoledì 1° aprile, vedrà come ospite Nicola Pionetti, per una doppia presentazione: la nuova edizione del “Manuale di filosofia” e la pubblicazione poetica “La storia infinita”, entrambi pubblicati da Edizioni Lir di Piacenza. All’origine di questo progetto di ricerca filosofica... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati La nuova geografia dell’export italiano passa dalla farmaceutica. Scrive LandiNel 2025 l’export italiano cresce del 3,3%, ma quasi tutta l’espansione è trainata dal farmaceutico, che da solo genera circa l’80% dell’aumento... "Controcanone letterario", incontro con l'autore Johnny L. Bertolio alla Passerini LandiGiovedì 5 febbraio alle ore 16,30 al Salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi il Centro antiviolenza di Piacenza presenta l’incontro... Altri aggiornamenti su Passerini Landi Temi più discussi: L’impatto del patriarcato nell’arte: incontro con Elena Fava alla Passerini Landi; Ottant’anni fa il primo voto delle donne a Piacenza, il ricordo alla Passerini-Landi; Piacenza che scrive: Gazzola e D’Onofrio presentano Macabro indizio; Piacenza che scrive: Pionetti presenta Manuale di Filosofia e La storia infinita. Alla Passerini Landi l'80° anniversario del voto per il primo Consiglio comunale del DopoguerraMartedì 31 marzo, alle 17, il salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi ospiterà un evento legato sia alla ricorrenza ancora vicina dell'otto marzo, sia all'80° anniversario del voto alle do ... ilpiacenza.it L’impatto del patriarcato nell’arte: incontro con Elena Fava alla Passerini LandiSi terrà giovedì 26 marzo alle ore 16,30, al salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, l’incontro dal titolo L’impatto del patriarcato nell’arte e nella rappresentazione femminile, a cu ... ilpiacenza.it In occasione dell'8 marzo e dell'ottantesimo anniversario del voto alle donne, ` presso il salone monumentale della Biblioteca Comunale Passerini-Landi, si celebrerà l'inclusione delle donne al voto, ricordando anche il - facebook.com facebook