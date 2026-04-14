Dopo aver ottenuto la vittoria alle recenti elezioni, Péter Magyar ha fatto la sua prima dichiarazione pubblica come nuovo rappresentante. Nel discorso, ha criticato gli accordi e le politiche che hanno caratterizzato i sedici anni di governo precedente. La sua uscita pubblica si inserisce in un momento di cambiamento politico nel paese, segnato da confronti e valutazioni sulle scelte passate e future.

Dopo il voto Nella prima conferenza stampa da vincitore promette il limite dei due mandati e attacca il presidente della Repubblica Dopo il voto Nella prima conferenza stampa da vincitore promette il limite dei due mandati e attacca il presidente della Repubblica Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Nella sua prima uscita pubblica da vincitore, Péter Magyar ha lanciato un attacco frontale agli equilibri che hanno retto l’Ungheria durante sedici anni di orbanismo.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La nuova Ungheria di Magyar, tra qualche luce e molte ombre

Elezioni in Ungheria, chi è Pyter Magyar: l'anti-Orban che potrebbe diventare nuovo premier. Promesse e ombreBudapest, 9 aprile 2026 – Mancano pochi giorni alle elezioni legislative e l'Ungheria si trova davanti a un bivio storico che vede contrapposti il...

Ungheria, Péter Magyar vince e chiude l’era Orbán: nasce una nuova destra europeaLa notte elettorale ungherese segna una frattura che va oltre i confini nazionali.

Argomenti più discussi: L’Ungheria sceglie Magyar, sconfitto Orban. L’Europa tira un sospiro di sollievo; In Ungheria inizia l’era di Péter Magyar. Cosa dobbiamo aspettarci ora?; Elezioni in Ungheria: l’europeista Peter Magyar nuovo premier; Budapest volta pagina: vittoria schiacciante di Péter Magyar alle elezioni in Ungheria.

La nuova Ungheria di Magyar tende la mano all'Europa: "È un cambio di regime". Il partito di Orban superato di 15 punti. Il nuovo leader Magyar: "Ripristineremo lo Stato di diritto, non faremo ostruzionismo in Ue". Von der Leyen: "Ce l'avete fatta, come nel 195 - facebook.com facebook

La vittoria a larga maggioranza di Péter Magyar in Ungheria gli permetterà di “ricostruire” la democrazia dall'interno, dopo la deriva illiberale di Orbán. In politica estera, l'Unione europea può tirare un sospiro di sollievo x.com