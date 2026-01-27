Le truffe online che coinvolgono false email della Polizia Postale continuano a rappresentare un rischio crescente. È importante riconoscere i segnali di queste comunicazioni fraudolente per proteggersi da eventuali tentativi di raggiro. In questo articolo, analizziamo le caratteristiche delle email false e forniamo consigli utili per evitare di cadere vittima di queste truffe.

Segnalati, dai veri agenti della polizia postale, nuovi casi di truffe in vengono inviati falsi messaggi contenenti presunte accuse relative a reati digitali. Come difendersi False e-mail della polizia postale in cui vengono segnalati presunti reati digitali. Proseguono gli episodi di truffe online in cui i truffatori si fingono appartenenti alle forze dell'ordine. A segnalare questi nuovi tentativi di frode è la polizia postale, quella vera. Gli agenti della Polposta spiegano infatti che "sono in circolazione messaggi e-mail che imitano comunicazioni ufficiali della polizia postale. Queste e-mail possono contenere presunte accuse relative a violazioni o irregolarità digitali e richiedere una risposta immediata, spesso accompagnata da un tono minaccioso o da un termine perentorio".🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Polizia Postale

La polizia postale ha segnalato una nuova forma di truffa che utilizza false richieste di pagamento tramite il sistema PagoPa.

Ricevere email false che sembrano provenire dal Ministero della Salute è una tendenza crescente.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Polizia Postale

Argomenti discussi: Alert della Polizia Postale: attenzione alla truffa della ballerina e alle false email; False e-mail della polizia postale: la nuova truffa online; Email false da Intesa San Paolo: attenzione alle truffe; False mail della polizia postale. Sono tentativi di truffa.

False e-mail sul rinnovo della Tessera Sanitaria. Il Ministero della Salute: Non cliccateNelle ultime ore, il Ministero della Salute ha diramato un'allerta ufficiale riguardante una pericolosa campagna di truffe informatiche (phishing) che sfrutta indebitamente il nome e l'immagine ... terremarsicane.it

False e-mail per il rinnovo della tessera sanitaria, il ministero della Salute: Tentativo di truffa in corso«Attenzione: tentativo di truffa in corso. Stanno circolando false email sul rinnovo della tessera sanitaria, inviate indebitamente a nome del ministero della Salute». Questo l'allarme che viene ... ilpescara.it

Per avere il posto della collega è arrivato a fingersi lei, creare mail false e inscenare danneggiamenti a suo danno. È la ricostruzione shock emersa dall’inchiesta della Procura di #genova su un caso di presunte molestie e false accuse all’Istituto Comprensivo - facebook.com facebook

Attenzione ai tentativi di #phishing! Circolano false mail a nome Ministero della Salute con oggetto il rinnovo della #tessera #sanitaria. L’utente è invitato a compilare un modulo dove inserire anche dati sensibili. Approfondisci qui per difenderti bit.ly/3N x.com