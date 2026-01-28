Il Sé digitale | Gallese indaga l’identità nell’era dell’IA

Vittorio Gallese apre una finestra sull’identità nell’era dell’intelligenza artificiale. Nel suo nuovo saggio, il neuroscienziato spiega come le scoperte sul cervello si intrecciano con le tecnologie digitali, modificando il modo in cui percepiamo noi stessi e gli altri. La sua analisi mette in luce una realtà in continuo mutamento, dove corpo e relazioni cambiano di fronte alle innovazioni dell’IA.

Nel nuovo saggio "Il Sé digitale", Vittorio Gallese esplora come neuroscienze e tecnologie ridefiniscono identità, corpo e relazioni nell'era dell'intelligenza artificiale. Il Sé digitale, in uscita per Raffaello Cortina Editore il 3 febbraio 2026, è il nuovo saggio di Vittorio Gallese che affronta una delle questioni più urgenti del nostro tempo: come cambia l'identità umana in un mondo popolato da intelligenze artificiali capaci di generare volti, voci e presenze sempre più simili a noi. Il volume nasce dall'incontro tra neuroscienze, filosofia, estetica e teoria dei media, e propone un paradigma innovativo per comprendere la soggettività contemporanea.

