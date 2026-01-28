Il Sé digitale | Gallese indaga l’identità nell’era dell’IA

Da lopinionista.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Gallese apre una finestra sull’identità nell’era dell’intelligenza artificiale. Nel suo nuovo saggio, il neuroscienziato spiega come le scoperte sul cervello si intrecciano con le tecnologie digitali, modificando il modo in cui percepiamo noi stessi e gli altri. La sua analisi mette in luce una realtà in continuo mutamento, dove corpo e relazioni cambiano di fronte alle innovazioni dell’IA.

Nel nuovo saggio “Il Sé digitale”, Vittorio Gallese esplora come neuroscienze e tecnologie ridefiniscono identità, corpo e relazioni nell’era dell’intelligenza artificiale. Il Sé digitale, in uscita per Raffaello Cortina Editore il 3 febbraio 2026, è il nuovo saggio di Vittorio Gallese che affronta una delle questioni più urgenti del nostro tempo: come cambia l’identità umana in un mondo popolato da intelligenze artificiali capaci di generare volti, voci e presenze sempre più simili a noi. Il volume nasce dall’incontro tra neuroscienze, filosofia, estetica e teoria dei media, e propone un paradigma innovativo per comprendere la soggettività contemporanea. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

il s233 digitale gallese indaga l8217identit224 nell8217era dell8217ia

© Lopinionista.it - “Il Sé digitale”: Gallese indaga l’identità nell’era dell’IA

Approfondimenti su Gallese Il Sé Digitale

Tlon, Maternità nell’era digitale: se i nostri corpi diventano dati

Vicenzaoro January 2026, il gioiello nell'era dell'Ia

Vicenzaoro January 2026, il principale evento internazionale nel settore orafo, si svolge nel quartiere fieristico di Vicenza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gallese Il Sé Digitale

Argomenti discussi: La visita apostolica nella diocesi di Alessandria e le scelte del vescovo Gallese che si difende: Attaccato da persone cattive e di poco intelletto; L'arredobagno sbarca on line. Da Gallese la nuova frontiere; L’intelligenza dei libri, a Venezia; Torna ’Arezzo Science Lab’. Dalla fisica all’astronomia. Incontri con gli studiosi.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.