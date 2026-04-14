È in fase di realizzazione una nuova pista ciclabile intitolata a Giulio. Il progetto è stato avviato con l’obiettivo di completarlo nel minor tempo possibile, nonostante alcuni ostacoli legati alla presenza di linee ferroviarie e aree di proprietà statale. Le autorità coinvolte stanno lavorando per superare queste difficoltà e portare avanti i lavori nel rispetto delle normative vigenti.

"È una cosa che vogliamo fare, con grande determinazione. Stiamo portando avanti il progetto, ci sono alcuni vincoli legati alla ferrovia e alle aree demaniali, ma ci stiamo battendo perché vogliamo fare quanto prima la pista ciclabile e dedicarla a Giulio". Le parole, pronunciate con commozione e occhi lucidi, sono quelle dell’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi, che domenica ha preso parte alla pedalata in memoria di Giulio Fiorentini, iniziativa promossa dall’associazione Unbeatables Onlus con Beat Bike Marche. L’amministrazione avrebbe iniziato a prendere in considerazione l’intitolazione del tratto che dovrà essere realizzato tra Falconara e Marina, che si allaccerà alla Ciclovia Adriatica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La nuova ciclabile intitolata a Giulio"

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