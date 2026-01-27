Una vita dedicata alle due ruote | pista ciclabile litoranea intitolata a Enzo Longo

La pista ciclabile litoranea di Ostuni, che collega Camerini e Lamaforca, è stata intitolata a Enzo Longo, atleta e imprenditore locale scomparso nel 2014. Questa iniziativa onora la sua memoria e testimonia il suo impegno per le due ruote e il territorio. La scelta rappresenta un riconoscimento significativo per la comunità e per coloro che condividono la passione per il ciclismo.

Riconoscimento a una figura che ha saputo coniugare sport, imprenditoria e sostenibilità ambientale, lasciando un'impronta indelebile nella comunità ostunese e nel panorama ciclistico pugliese OSTUNI - La giunta comunale di Ostuni ha approvato la proposta di intitolazione della pista ciclabile costiera, che collega le località Camerini e Lamaforca, alla memoria di Enzo Longo, atleta e imprenditore ostunese scomparso prematuramente nel 2014, all'età di 45 anni. L'iniziativa, che attende ora l'autorizzazione del prefetto di Brindisi, nasce dalla richiesta di due cittadine che si sono fatte portavoci del sentimento popolare.

