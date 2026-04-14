La nuova apertura | a Ellera Automigliorgas inaugura OroNero Cafè

A Ellera, presso la stazione di servizio di Automigliorgas, è stato inaugurato OroNero Cafè, un nuovo punto di ristoro. L'apertura è stata annunciata dall’azienda perugina, che opera nel settore del carburante e dei servizi correlati. L’iniziativa si inserisce nelle attività di sviluppo sul territorio di Corciano, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di servizi presso la stazione di servizio.

Automigliorgas continua ad investire sul territorio di Corciano. L’azienda perugina ha inaugurato alla stazione di servizio di Ellera il nuovo OroNero Cafè. Un’iniziativa imprenditoriale che la famiglia Paoletti, titolare dell’azienda Automigliorgas e guidata da Manuela Castellani, ha voluto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Perugia, la nuova apertura: Brt inaugura il servizio freshBrt annuncia il nuovo hub Fresh, centro operativo per la consegna di prodotti alimentari freschi a Perugia. Il Cafè degli Artisti inaugura il 51esimo anno d’attivitàVenerdì 13 marzo inaugura la stagione 2026 il Cafè degli Artisti, il locale della riviera frequentato da bikers e rockettari.