Il Cafè degli Artisti inaugura il 51esimo anno d’attività

Venerdì 13 marzo il Cafè degli Artisti apre la sua 51esima stagione. Si tratta di un locale della riviera noto tra bikers e appassionati di musica rock. L’inaugurazione segna l’inizio di un nuovo anno di attività per il locale, che da oltre cinque decenni accoglie clienti desiderosi di ascoltare musica dal vivo e trascorrere momenti insieme.

Venerdì 13 marzo inaugura la stagione 2026 il Cafè degli Artisti, il locale della riviera frequentato da bikers e rockettari. Per il tradizionale Opening Party, con il quale ogni anno di fatto si riaccende la luce in questo tratto di lungomare, i padroni di casa Mario Magnani ed Elena Mantucci hanno organizzato una tre giorni di musica dal vivo, aprendo un calendario eventi molto ricco, allestito con il patrocinio del Comune di Cesenatico. L’apertura coincide con la Festa di San Patrizio e la scelta dei gruppi musicali è a tema. Venerdì il locale aprirà nel tardo pomeriggio, proseguirà con le proposte enogastronomiche, affiancate per l’occasione da Guinness alla spina e Guinness Burger come specialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

