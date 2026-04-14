La notte magica di Mancini | prima vince il campionato poi in Champions League elimina Inzaghi che adesso è sotto accusa

Nella notte trascorsa, la squadra di Mancini ha conquistato il titolo nazionale, mentre pochi istanti dopo ha eliminato la squadra di Inzaghi dalla Champions League. Durante la serata sono state mostrate le grafiche dei campioni del Qatar, seguite da quelle degli undici titolari schierati in campo per la partita. La sequenza di eventi ha segnato due successi significativi per il team di Mancini.

Prima la grafica di campioni del Qatar, dopo qualche minuto la grafica degli undici titolari nel match del giorno. No, quello dell’Al – Sadd non è stato un errore social. Perché la squadra di Roberto Mancini ha vinto il campionato mentre viaggiava sul pullman, a Gedda, direzione stadio per la sfida di ottavi di finale di Champions League asiatica contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Decisiva la sconfitta dello Shamal nella penultima giornata di campionato, che rimane così a -5 con una sola partita da giocare. La serata magica di Roberto Mancini è proseguita dopo, quando ha eliminato ai calci di rigore l’Al Hilal di Inzaghi, qualificandosi per i quarti di finale di Champions League, dove sfiderà il Vissel Kobe, squadra giapponese nota soprattutto per aver avuto in passato in rosa Andrés Iniesta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La notte magica di Mancini: prima vince il campionato, poi in Champions League elimina Inzaghi (che adesso è sotto accusa) La magica notte di Roberto Mancini: vince il titolo in Qatar ed elimina Simone Inzaghi dalla Champions asiaticaJESI - A distanza di pochi mesi dal suo arrivo in Qatar, il tecnico jesino Roberto Mancini va subito a segno conquistando sulla panchina dell’Al Sadd... Leggi anche: Mancini elimina Inzaghi in Champions asiatica (e in contemporanea vince il campionato) Champions League, scelto il quarto di finale di ritorno in diretta in chiaro: ecco la sfida che sarà disponibile gratuitamente per tutti gli appassionati x.com Serata da sogno per Mancini: elimina Inzaghi in Champions e intanto... vince il campionato Negli ottavi di Champions League derby italiano in panchina a Gedda, in Arabia: l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha ospitato l’Al Sadd di Roberto Mancini. E ha vinto i - facebook.com facebook