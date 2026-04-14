La Nazionale è un bene di tutti

La Lega di Serie A ha annunciato ufficialmente la candidatura di Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La notizia arriva in un momento di grande attenzione sul calcio nazionale, con Malagò che torna così al centro delle discussioni sportive e istituzionali. La proposta è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

Roma, 14 aprile 2026 – A volte ritornano. La Lega di serie A ha ufficialmente candidato Giovanni Malagò, ex numero uno del Coni, alla scottante poltronissima della Federcalcio. A stretto giro di posta, Giancarlo Abete, leader della Lega Dilettanti e già presidente della Figc fino al 2014, si è proposto per il ruolo. A volte si intromettono: Abodi, ministro per lo Sport, ha immediatamente reiterato la sua scarsa simpatia (eufemismo) nei confronti di Malagò (e magari un giorno sarebbe carino apprendere i motivi di tanta, peraltro reciproca, carenza di affetto, eh). Bene. Anzi, male. Tutti i contendenti si affannano a spiegare che, per carità!, i programmi vengono prima dei nomi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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