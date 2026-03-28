Montolivo applaude Locatelli | Sta facendo molto bene e merita la Nazionale Gattuso ha parlato di posizione sbagliata? Vi dico la mia

L’ex centrocampista ha commentato la prestazione di Locatelli in Nazionale, sottolineando che sta facendo molto bene e merita la convocazione. Ha inoltre risposto alle dichiarazioni di Gattuso sulla posizione in campo del giocatore, offrendo la sua opinione sui possibili aggiustamenti tattici necessari.

Montolivo, le parole dell’ex centrocampista analizzano la prestazione di Locatelli in Nazionale sottolineando i necessari aggiustamenti tattici. Le recenti uscite dell’Italia continuano a far discutere gli appassionati, concentrando le massime attenzioni sulle scelte tattiche adottate. Durante un approfondito collegamento su Sky Sport, Riccardo Montolivo ha analizzato la prestazione di Manuel Locatelli contro l’Irlanda del Nord. Il dibattito è nato da una precisa osservazione di Gennaro Gattuso, che aveva evidenziato una posizione sbagliata del centrocampista. La discussione si è concentrata sulla reale necessità di dover operare un drastico cambio di uomini oppure di dover semplicemente correggere le dinamiche sul campo per permettergli di esprimersi al meglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Montolivo applaude Locatelli: «Sta facendo molto bene e merita la Nazionale. Gattuso ha parlato di posizione sbagliata? Vi dico la mia» Articoli correlati Del Piero esalta Conceicao: «Sta facendo molto bene con la Juventus. Potenzialmente è questo tipo di giocatore»di Redazione JuventusNews24Del Piero ai microfoni di Sport Tv ha parlato di Conceicao soffermandosi anche sulle differenze con Leao. Leggi anche: Nicola non ci sta: «Il primo gol nasce da un errore dell’arbitro, l’intervento di Locatelli è scomposto! Vi spiego la mia espulsione»