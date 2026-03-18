Caressa su Pio Esposito | Bravo all’Inter! Speriamo bene per la Nazionale

Da internews24.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista ha commentato le prestazioni di Pio Esposito, sottolineando il suo impegno con l’Inter e augurandogli successo in vista della Nazionale. Ha espresso soddisfazione per il suo rendimento e spera in un futuro positivo per il giocatore in ambito internazionale. Le sue parole sono state rivolte direttamente alla squadra e ai tifosi, senza aggiungere ulteriori considerazioni.

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