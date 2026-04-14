L’uomo li creò maschio e femmina, i bulloni. Ma dopo 500 anni di utilizzo inconsapevole è arrivato il momento di liberarli da stereotipi sessisti. Basta con viti maschio e dadi femmina. La Nasa ha brevettato un connettore genderless, che si assembla in qualunque direzione. Per secoli milioni di esseri umani hanno usato i bulloni con rozza insensibilità e sottile discriminazione. Come non capire che il dado-donna era un simbolo della dominazione patriarcale? Lo stesso vale per il reparto elettricità, dove si sprecano spinotti fallocrati, da abbinare per forza a spine femmine dolci e remissive. E pure nell’idraulica, è tutto un pullulare di tubi maschi, manicotti femmina e perfino «prolunghe femmina» sulla cui destinazione finale sarà meglio non elucubrare troppo.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Nasa inventa il bullone no gender

Un altro tram deraglia a Milano: la colpa è di un bullone sui binariMilano – Un tram senza passeggeri che stava rientrando in deposito ieri, sabato 7 marzo, intorno alle 22 è uscito dai binari nella curva fra via...

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