Due tram deragliati in 9 giorni | dramma morti e ora il bullone

In nove giorni due tram sono usciti dai binari a Milano, causando incidenti e vittime. Sabato sera, intorno alle 22, un tram della linea 12, un modello più vecchio e resistente, stava tornando vuoto al deposito di via Leoncavallo con il solo conducente a bordo. La situazione rimane critica, mentre si parla di un possibile problema legato a un bullone.

Non c'è pace sui binari dei tram milanesi. Sabato sera intorno alle 22 un tram Jumbo della linea 12 (modello datato e robusto, diverso dal Tramlink) stava rientrando vuoto al deposito di via Leoncavallo, con solo il conducente a bordo. Procedeva a velocità ridotta, come tipico dei mezzi fuori servizio. Nella curva tra via Galvani e via Filzi, accanto alla stazione Centrale (zona Pirellone), è uscito dai binari senza ribaltarsi né investire nessuno. Nessun ferito significativo, disagi minimi alla circolazione. I tecnici Atm hanno rimosso rapidamente il mezzo. Atm ha confermato: la causa è un bullone sui binari, che ha fatto perdere aderenza. L'origine resta incerta residuo accidentale, errore di manutenzione o (ipotesi al vaglio) posizionamento intenzionale? Indagini in corso per chiarire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

