Un tram che stava tornando in deposito senza passeggeri si è scontrato con i binari e si è deragliato ieri sera alle 22, vicino alla stazione Centrale di Milano. L’incidente è avvenuto tra via Galvani e via Filzi, coinvolgendo un veicolo che ha perso stabilità nella curva. La causa dell’incidente è stata attribuita a un bullone presente sui binari. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.

Milano – Un tram senza passeggeri che stava rientrando in deposito ieri, sabato 7 marzo, intorno alle 22 è uscito dai binari nella curva fra via Galvani e via Filzi, accanto alla stazione Centrale di Milano. A causare l'incidente, avvenuto a una settimana dal deragliamento del tram 9 in cui sono morte due persone e una cinquantina sono rimaste ferite, è stato un bullone sui binari, hanno confermato da Atm. Non è chiaro, al momento, come il bullone sia finito lì, da dove provenisse e se qualcuno lo abbia posizionato apposta in quella sede per causare un danno. Per questo saranno avviate delle verifiche. Comunque nessuno è rimasto ferito anche perché, a parte il conducente, a bordo non c’era alcuna persona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un altro tram deraglia a Milano: la colpa è di un bullone sui binari

