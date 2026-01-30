L'artista che dà una seconda vita agli alberi morti vi racconto come nascono le mie sculture di legno
L'artista inglese Simon O'Rourke trasforma legno morto in sculture sorprendenti. Con mani esperte, dà una seconda vita agli alberi caduti, creando opere che sorprendono chi le vede. O'Rourke spiega come nasce ogni sua creazione, partendo dal legno abbandonato e trasformandolo in arte. La sua passione lo porta a scavare tra i tronchi, trovando ispirazione in ogni pezzo di legno che recupera.
L'arte plasma, crea e si trova in ogni angolo del mondo, soprattutto dove non guardiamo: l'artista inglese Simon O'Rourke racconta a Fanpage.it delle sue sculture nate da legno scartato.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Simon O Rourke
"Vi racconto le mie figlie: Giorgia è marziale, Arianna empatica"
Resi Amazon, a Castel San Giovanni il centro che dà una seconda vita agli oggetti
A Castel San Giovanni, il primo centro Amazon in Italia si trasforma da snodo di spedizione a hub nazionale dedicato ai resi.
Ultime notizie su Simon O Rourke
Argomenti discussi: Arthur Szyk, l'artista che ha combattuto il nazismo con la satira; Da Bienne a San Pietro, il sogno di Manuel Dürr arriva in Vaticano; Valentina Berardinone: arte in allarme; L'artista Howtan Re: Per l'Iran momento decisivo, da Trump vorrei azioni concrete.
L’artista che dà una seconda vita agli alberi morti, vi racconto come nascono le mie sculture di legnoL'arte plasma, crea e si trova in ogni angolo del mondo, soprattutto dove non guardiamo: l'artista inglese Simon O'Rourke racconta a Fanpage ... fanpage.it
La poesia visiva che dà speranza: Gli artisti-profeti ci interroganoAbbiamo bisogno di parole al servizio della speranza: questa mostra parla del riscatto della speranza. Perché i sogni dei giovani che oggi hanno vent’anni non possono essere sepolti. In queste opere ... ilgiorno.it
Achille Lauro co-conduttore di Sanremo 2026! L’artista sarà sul palco insieme a Carlo Conti e Laura Pausini nella seconda serata del Festival, mercoledì 25 febbraio. Contenti di questa scelta . . #RDSnews #RDSgrandisuccessi #AchilleLauro #Sanre - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.