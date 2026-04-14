La morte di Giacomo Bongiorno e i padri che non sappiamo più riconoscere
L’articolo riporta la vicenda di un uomo vittima di un’aggressione violenta da parte di un gruppo di giovani, che ha portato alla sua morte. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, senza che siano ancora chiariti tutti i dettagli riguardo alle responsabilità. La notizia solleva interrogativi sulla sicurezza e sul comportamento dei minori coinvolti, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per fare luce sull’accaduto.
Leggendo dell’omicidio di Giacomo Bongiorni, l’uomo aggredito a morte da un gruppo di ragazzi in piazza a Massa dopo un rimprovero, ho fatto una riflessione sul dibattito che sempre più spesso intellettuali e psicoterapeuti stanno portando all’attenzione dei media, sull’ assenza dei padri nella nostra società e sul concetto stesso di patriarca (e patriarcato) messo in discussione. Premessa. La tradizione patriarcale si reggeva su tre pilastri: il padre come garante dell’ordine, un potere esercitato dall’alto verso il basso e l’idea che l’autorità fosse naturalmente maschile. Anche se oggi queste strutture familiari e sociali si sono indebolite, i loro effetti non sono scomparsi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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