L’articolo riporta la vicenda di un uomo vittima di un’aggressione violenta da parte di un gruppo di giovani, che ha portato alla sua morte. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, senza che siano ancora chiariti tutti i dettagli riguardo alle responsabilità. La notizia solleva interrogativi sulla sicurezza e sul comportamento dei minori coinvolti, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per fare luce sull’accaduto.

Leggendo dell’omicidio di Giacomo Bongiorni, l’uomo aggredito a morte da un gruppo di ragazzi in piazza a Massa dopo un rimprovero, ho fatto una riflessione sul dibattito che sempre più spesso intellettuali e psicoterapeuti stanno portando all’attenzione dei media, sull’ assenza dei padri nella nostra società e sul concetto stesso di patriarca (e patriarcato) messo in discussione. Premessa. La tradizione patriarcale si reggeva su tre pilastri: il padre come garante dell’ordine, un potere esercitato dall’alto verso il basso e l’idea che l’autorità fosse naturalmente maschile. Anche se oggi queste strutture familiari e sociali si sono indebolite, i loro effetti non sono scomparsi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La morte di Giacomo Bongiorno e i padri che non sappiamo più riconoscere

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