L'attore ha dichiarato che i padri italiani sono pronti a chiedere un congedo di paternità più lungo, simile a quello delle madri. Ha citato una ricerca che evidenzia come i padri che dedicano più tempo alla famiglia siano meno violenti e più coinvolti. La sua richiesta mira a favorire una maggiore presenza dei padri in ambito familiare.

Un problema di fondi, come spesso avviene in certi casi. Impossibile fare confronti con altri Paesi dove i sistemi sono diversi e il welfare funziona in altro modo, ma alla fine la cosa più facile è sempre cadere nel paragone, da cui si esce inevitabilmente scoraggiati. Nel suo monologo, Spollon ha citato un articolo dal titolo I padri premurosi hanno i testicoli più piccoli, che commentava una ricerca in base alla quale i padri che trascorrono molto tempo con figli, specie nei loro primi anni di vita, subirebbero un restringimento dei loro testicoli. Una sorte che toccherebbe anche la parte posteriore del cervello, che diventerebbe anche più empatica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pierpaolo Spollon: «Noi padri italiani siamo pronti, dateci lo stesso congedo delle madri. Più padri presenti significa una società meno violenta»

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