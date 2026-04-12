Il vescovo di Massa Carrara Pontremoli ha espresso forte dolore per la morte di Giacomo Bongiorni, definendola una perdita dolorosa. Bongiorni, giovane, è deceduto in circostanze ancora da chiarire. La dichiarazione del vescovo si concentra sulla sua percezione di una gioventù che fatica a distinguere il bene dal male. La vicenda ha suscitato l’interesse dell’opinione pubblica e delle istituzioni locali.

Massa, 12 aprile 2026 – Un dolore insopportabile. Il vescovo di Massa Carrara Pontremoli Mario Vaccari non ci sta a far scorrere quel che è accaduto a Giacomo Bongiorni e a passare oltre: "Giacomo Bongiorni aveva 47 anni - ha scritto Vaccari - Stava trascorrendo la serata di sabato con la sua compagna, suo figlio di undici anni e alcuni amici. Ha visto dei ragazzi comportarsi male e ha detto loro qualcosa: per questo lo hanno ucciso, sotto gli occhi di suo figlio. Alla sua compagna, a quel bambino, al cognato che ha provato a difenderlo dico che sono loro vicino, per tutto quello che è possibile". "Non ho ricette. Non voglio fare il “moralista” del giorno dopo", continua Vaccari, "ma non riesco a trattare quello che è successo come una notizia tra le altre, da scorrere sullo smartphone e da dimenticare presto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La morte di Giacomo Bongiorni, il vescovo non ci sta: “Una gioventù che non distingue il bene dal male”

Massa, chi era Giacomo Bongiorni: il papà ucciso da una baby gang davanti al figlioUna serata come tante si è trasformata in tragedia nel cuore di Massa per Giacomo Bongiorni, il 47 anni che ha perso la vita dopo una brutale...

La giovane Sofia Di Giacomo si distingue al campionato di Mma e conquista il bronzoDi Giacomo, preparata dal coach Massimo Diodati, ha sfoderato tre prestazioni di livello mondiale contro le sue avversarie, conquistando al termine...