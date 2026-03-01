La moglie di Thomas Muller | Sono sempre considerata la persona più stupida della stanza

Lisa, moglie di Thomas Muller dal 2009, è una cavallerizza professionista nel settore del dressage. Recentemente ha dichiarato di sentirsi spesso giudicata come la persona più stupida della stanza, esprimendo un senso di insicurezza. La loro relazione, iniziata circa 14 anni fa, si svolge lontano dai riflettori pubblici, concentrandosi sulla carriera e sulla vita privata.

