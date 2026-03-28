Perquisita la stanza dell'Europarlamentare Ilaria Salis prima del corteo a Roma | Con Meloni Stato di polizia

All'alba, le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione nella stanza di un europarlamentare in un hotel di Roma. La visita si è svolta prima di un corteo in città. La stessa persona ha commentato l'operazione, definendola uno

All'alba, la polizia ha effettuato un controllo "preventivo" nella stanza d'albergo dell'europarlamentare Ilaria Salis, episodio che lei stessa denuncia come intimidatorio alla vigilia della manifestazione "No Kings": "Rendiamoci conto a che punto siamo arrivati con il Governo Meloni al potere. viviamo in uno Stato di polizia". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “Picchiò dei neonazisti insieme a Ilaria Salis”: Budapest condanna a 7 anni l’italiano Gabriele MarchesiGabriele Marchesi, 25 anni, è stato condannato in contumacia a sette anni: secondo un Tribunale di Budapest avrebbe preso parte al pestaggio di... Teatro dell’Opera di Roma, vincitori già noti prima del concorso. Cgil: “Nomi indicati una settimana prima”La Slc Cgil il giorno prima della semifinale del concorso ha segnalato i nomi dei vincitori al direttore artistico e a quello dell’ufficio legale:... Contenuti e approfondimenti su Europarlamentare Ilaria Salis Ilaria Salis incontra i lavoratori di Montemurlo: Profitto sullo sfruttamento degli operai, è gravissimoPrato, 19 novembre 2025 – La solidarietà dell’europarlamentare Ilaria Salis al presidio dei lavoratori Alba di Montemurlo, vittima nei giorni scorsi di un attacco da parte dei titolari della ditta: ... lanazione.it Salis al picchetto Cobas: Qui lavoratori sfruttatiVisita inattesa, ieri pomeriggio, al presidio dei lavoratori della stireria L’Alba in via Lecce a Montemurlo: l’europarlamentare Ilaria Salis, (gruppo La Sinistra), si è presentata per portare la ... lanazione.it