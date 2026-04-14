Recentemente si sono discussi i limiti dell'accettabilità in ambito sociale e culturale, analizzando come questi cambino nel corso del tempo e tra diverse comunità. Sono stati evidenziati esempi di comportamenti e scelte considerate inappropriate o inopportune, sottolineando come le percezioni siano soggette a evoluzioni e variazioni. La questione ha suscitato attenzione anche nel contesto di figure pubbliche e delle loro decisioni personali.

Quali sono i confini dell’accettabilità? Come cambiano, nel tempo e nello spazio? Con quale rapidità? Ci sono cose che siamo disposti ad accettare da alcuni e non da altri? Dipende solo dal dettaglio che gli alcuni o gli altri siano nostri compari, o è più complicato? Il miglior articolo che abbia letto negli ultimi giorni è un ritratto della moglie di Bezos scritto per il New York Times da Amy Chozick. È pieno di dettagli magnifici. Lei e Bezos che la mattina non guardano il cellulare ma appena svegli elencano dieci cose per cui sono grati, e non possono ripetere le stesse del giorno prima (voi ce le avete trecento cose al mese per cui siete grati? A me sembrano tante persino dieci cose al giorno per cui essere di malumore, e io sono di malumore assai più spesso che grata).🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La moglie di Bezos, i nuovi confini del buon gusto, e dell’accettabilità

Sanremo: tra provocazione e tradizione, il Festival sfida i confini del gusto e alimenta il dibattito musicale.Sanremo, tra tormento e estasi, continua a essere un palcoscenico dove l’eclettismo, a volte, sfiora il confine del blasfemo.

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Il Met Gala 2026 si avvicina, ma non senza polemiche. Il collettivo Everyone Hates Elon ha deciso di protestare contro il finanziamento dell'evento da parte di Jeff Bezos, accusato di sostenere Trump e favorire politiche contro i lavoratori. L’obiettivo è mettere in facebook