La moglie di Bezos i nuovi confini del buon gusto e dell’accettabilità

Da linkiesta.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si sono discussi i limiti dell'accettabilità in ambito sociale e culturale, analizzando come questi cambino nel corso del tempo e tra diverse comunità. Sono stati evidenziati esempi di comportamenti e scelte considerate inappropriate o inopportune, sottolineando come le percezioni siano soggette a evoluzioni e variazioni. La questione ha suscitato attenzione anche nel contesto di figure pubbliche e delle loro decisioni personali.

Quali sono i confini dell’accettabilità? Come cambiano, nel tempo e nello spazio? Con quale rapidità? Ci sono cose che siamo disposti ad accettare da alcuni e non da altri? Dipende solo dal dettaglio che gli alcuni o gli altri siano nostri compari, o è più complicato? Il miglior articolo che abbia letto negli ultimi giorni è un ritratto della moglie di Bezos scritto per il New York Times da Amy Chozick. È pieno di dettagli magnifici. Lei e Bezos che la mattina non guardano il cellulare ma appena svegli elencano dieci cose per cui sono grati, e non possono ripetere le stesse del giorno prima (voi ce le avete trecento cose al mese per cui siete grati? A me sembrano tante persino dieci cose al giorno per cui essere di malumore, e io sono di malumore assai più spesso che grata).🔗 Leggi su Linkiesta.it

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