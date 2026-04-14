La Milanesiana torna a Sondrio | cultura tra cinema e nuovi confini

La provincia di Sondrio si appresta ad ospitare nuovamente l’evento culturale de La Milanesiana, che quest’anno celebra la sua ventisettesima edizione. La manifestazione si svolgerà nel territorio montano e presenterà un programma che include cinema e approfondimenti sui confini della cultura. L’iniziativa si svolge in diverse location della provincia e coinvolge artisti, scrittori e professionisti del settore.

La provincia di Sondrio si prepara ad accogliere nuovamente il prestigioso appuntamento culturale de La Milanesiana, che per la sua ventisettesima edizione porterà in territorio montano una proposta densa di stimoli intellettuali. Il percorso, curato da Elisabetta Sgarbi, si estenderà su 18 città italiane con un calendario che conta oltre 60 incontri tra il 24 maggio e i mesi successivi, proponendo un dialogo multidisciplinare tra cinema, letteratura, scienza, musica, filosofia, diritto, economia, teatro, sport e fumetto. Un manifesto di inclusione sociale e nuove frontiere del dialogo civile. L’edizione 2026 si distingue per una volontà di espansione verso spazi della società dove la comunicazione assume significati profondi e necessari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Milanesiana torna a Sondrio: cultura tra cinema e nuovi confini Anche nel 2026, "La Milanesiana" fa tappa in provincia di SondrioPrenderà il via il 24 maggio la 27esima edizione de La Milanesiana, la rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, attraversando 18 città in... La Milanesiana 2026, torna la rassegna culturale: per la prima volta tappa in carcere(Adnkronos) – Torna 'La Milanesiana', la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.