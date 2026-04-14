Anche nel 2026 La Milanesiana fa tappa in provincia di Sondrio
Prenderà il via il 24 maggio la 27esima edizione de La Milanesiana, la rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, attraversando 18 città in tutta Italia con oltre 60 appuntamenti. Una nuova edizione pronta a intrecciare, come da sua vocazione, letteratura, musica, cinema, scienza, arte.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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Maxi operazione antidroga all’alba: coinvolta anche la provincia di SondrioDalle prime ore di oggi, martedì 14 aprile, è scattata un’operazione antidroga su larga scala coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di...