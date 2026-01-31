A Ponte San Pietro incontri fra cultura storia arte e benessere

A Ponte San Pietro si tiene un ciclo di incontri dedicati a cultura, storia, arte e benessere. L’amministrazione comunale, insieme all’Associazione Il Bosco Sacro, ha deciso di organizzare eventi per coinvolgere la comunità e riscoprire il patrimonio locale. Le serate si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza e puntano a creare uno spazio di confronto tra cittadini e esperti.

Sotto l'egida di "Ponte Informa", il Comune di Ponte San Pietro, in collaborazione con l'Associazione Il Bosco Sacro, presenta un nuovo ciclo di incontri dedicati a cultura, storia, arte e benessere. La Biblioteca Comunale si trasforma in un polo di divulgazione gratuita per tre venerdì consecutivi, offrendo ai cittadini strumenti pratici per migliorare la qualità della propria vita. Il programma si apre il 6 febbraio con Giuseppe Purcaro, che guiderà il pubblico in un viaggio tra le diverse arti meditative per imparare a essere più presenti. Il 13 febbraio sarà la volta dello yoga: l'insegnante Silvia Miele aiuterà a fare chiarezza tra le diverse tipologie di pratica, consigliando quella più adatta alle esigenze individuali.

