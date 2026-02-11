Grave incidente tra due tir in autostrada a San Vittore nel Lazio

Due tir si sono scontrati violentemente questa mattina sull’autostrada A1, tra San Vittore e il chilometro 682. L’incidente ha causato il blocco di una corsia e lunghe code in entrambe le direzioni. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le operazioni di soccorso sono ancora in corso, e si segnalano alcuni feriti lievi. La polizia sta lavorando per chiarire le cause dell’impatto e ripristinare la viabilità.

Un violento tamponamento tra due TIR ha provocato un grave incidente lungo la corsia nord dell'autostrada A1, nel tratto che attraversa il territorio del Comune di San Vittore del Lazio, al chilometro 682.Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale della.

