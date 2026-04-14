Dopo il successo della prima edizione a Marina di Pisa torna l'iniziativa che ha l'obiettivo di promuovere e far conoscere il litorale pisano nelle sue diverse declinazioni. Sarà la Terrazza del Bagno Roma ad ospitare 'La Mia Tirrenia', l'appuntamento ideato e organizzato dall'Associazione I.🔗 Leggi su Pisatoday.it

La Mia Seconda Famiglia: Dentro il Circolo Canottieri Tirrenia

"La canzone di Sanremo è per mia madre che non c'è più. Mia sorella sarà la mia direttrice d'orchestra". Parla Serena BrancaleClasse 1989, è tra le cantautrici più interessanti dell'attuale panorama musicale italiano e ora è pronta a tornare al Festival di Sanremo con una...

Mercato a TirreniaIn occasione di domenica 12 aprile, il suggestivo litorale pisano a Tirrenia si prepara ad accogliere un evento capace di coniugare qualità, shopping...