La canzone di Sanremo è per mia madre che non c' è più Mia sorella sarà la mia direttrice d' orchestra Parla Serena Brancale

Serena Brancale annuncia che la sua canzone a Sanremo è dedicata a sua madre, che non c’è più. In un’intervista, la cantante dice che sua sorella sarà la sua direttrice d’orchestra sul palco. Classe 1989, Brancale si prepara a tornare a Sanremo con un brano molto diverso rispetto a quello dell’anno scorso.

Classe 1989, è tra le cantautrici più interessanti dell'attuale panorama musicale italiano e ora è pronta a tornare al Festival di Sanremo con una canzone molto diversa da quella dello scorso anno. Lei è Serena Brancale, l'interprete barese che torna all'Ariston con un brano dedicato alla compianta mamma e dal titolo “Qui con me”. Dimenticate “Anema e core” e anche “Serenata", Brancale è pronta a sorprendere il pubblico (i fan già conoscono questo suo lato più intimo) con una canzone lenta, d'amore. Quell'amore che ancora oggi, seppur lontane fisicamente, la lega alla mamma andata via troppo presto (nel 2020).🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Sanremo Canzone

Aida Yespica ha raccontato di essere stata svegliata dalla sorella, che le ha comunicato dell’arresto di Maduro da parte degli Stati Uniti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sanremo Canzone

Argomenti discussi: Sanremo 2026, il primo ascolto delle canzoni dei Big: temi, autori e curiosità; Canzoni Sanremo 2026, le nostre prime pagelle dopo i preascolti; Le canzoni di Sanremo 2026, in anteprima; Abbiamo ascoltato le canzoni di Sanremo 2026 in anteprima e queste sono le nostre emozioni a caldo.

Le 30 canzoni di Sanremo 2026, le pagelle in anteprima. La migliore è Ditonellapiaga, male Elettra LamborghiniTanti testi d'amore, con qualche fuoriprogramma. Da segnalare Maria Antonietta & Colombre, Enrico Nigiotti, Eddie Brock e Sayf. Solo il compitino per Arisa e ... huffingtonpost.it

Festival di Sanremo 2026, le pagelle dopo il primo ascolto delle canzoni: Serena Brancale e Fedez e Masini puntano al podio, Samuray Jay bella sorpresa, Sal Da Vinci tormentone ...Abbiamo ascoltato in anteprima le canzoni di Sanremo 2026 e abbiamo dato dei voti ai brani. Si tratta di un primo ascolto. superguidatv.it

Donna Serena torna con un look rivisitato che parla alla donna che sa esattamente qual è il suo traguardo e dove vuole arrivare. IL MOMENTO GIUSTO È ADESSO SALDI AL 40% Ti aspettiamo in store Approfittane ora, le disponibilità s - facebook.com facebook