Mercato a Tirrenia

Da pisatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 aprile, il litorale di Tirrenia si anima con un evento dedicato allo shopping e alla promozione di prodotti locali. La giornata porta nel suggestivo tratto di spiaggia un appuntamento che combina esposizioni, bancarelle e iniziative per i visitatori. La zona si prepara ad accogliere residenti e turisti, creando un’atmosfera vivace e colorata lungo la spiaggia pisana.

In occasione di domenica 12 aprile, il suggestivo litorale pisano a Tirrenia si prepara ad accogliere un evento capace di coniugare qualità, shopping e atmosfera primaverile.Per tutta la giornata, il celebre mercato di qualità promosso da ANVA Confesercenti animerà la località balneare con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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