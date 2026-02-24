Olimpiadi 2026 la teoria del complotto sulla beffa russa nel pattinaggio

Un video mostra un confronto tra Yuma Kagiyama e Petr Gumennik, accusando una presunta ingiustizia nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Kagiyama si piazza secondo nel pattinaggio di figura, mentre Gumennik, in gara come Atleta Neutrale, ottiene il sesto posto. La clip suggerisce che ci siano state discrepanze nel giudizio, alimentando sospetti di un possibile favoritismo. La questione ha suscitato discussioni tra appassionati e commentatori sportivi.

Circola un video che mette a confronto il giapponese Yuma Kagiyama, arrivato secondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nel Pattinaggio di figura Singolo maschile, e il russo Petr Gumennik, in gara come Atleta Individuale Neutrale e classificato sesto. L’accusa implicita è che il risultato finale sia stato influenzato dalla nazionalità, non dai risultati sportivi, ma il video stesso risulta fuorviante. Per chi ha fretta. Il video presenta una narrazione priva del contesto.. La classifica finale si basa sulla somma di due segmenti (programma corto e programma libero).. Nel programma corto Kagiyama ha ottenuto +16,35 punti rispetto a Gumennik. 🔗 Leggi su Open.online Olimpiadi, le pagelle: i Gaudreau, famiglia da 9. Kennedy 4: la teoria del complotto nel curling no...Jane e Guy Gaudreau hanno deciso di seguire gli Stati Uniti alle Olimpiadi per onorare i figli, morti in un incidente stradale causato da un ubriaco. Alex Pretti e la teoria del complotto del soldato dell’IDFCircola in rete uno screenshot di un post su X che mette in dubbio la versione ufficiale sulla morte di Alex Pretti, l’infermiere ucciso dall’ICE a gennaio 2026. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Olimpiadi, le pagelle: i Gaudreau, famiglia da 9. Kennedy 4: la teoria del complotto nel curling no...; Sci di fondo: Italia olimpica trascinata da Pellegrino. E il futuro fa ben sperare; Una medaglia d’oro alla famiglia; La polizia non indagherà sul presunto omicidio di Kurt Cobain. Olimpiadi, il medagliere finale di Milano Cortina 2026: l'Italia chiude a quota 30Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi, il medagliere finale di Milano Cortina 2026: l'Italia chiude a quota 30 ... tg24.sky.it Non solo neve e cerimonie: le 5 vere eredità di Milano-Cortina 2026Cosa resta in Lombardia dopo Milano-Cortina 2026: villaggio olimpico, impianti, trasporti e sanità. Il bilancio reale della legacy. monza-news.it Le Olimpiadi sono un evento bellissimo che in teoria potrebbe portare molti benefici socio-economici ma che In pratica prevedono Dei costi enormi e se si pongono Le 2 cose sulla bilancia pende piú dal lato dei costi e infatti non le vuole fare piú quasi nessun x.com Una giornata olimpica, davvero indimenticabile, passando dalla teoria alla pratica, dai banchi di scuola alla prestigiosa sede olimpica di Tesero. È successo agli allievi del Cfp Alberghiero di Ossana protagonisti del progetto "Olimpiadi 2026” - facebook.com facebook