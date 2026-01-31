Alex Pretti e la teoria del complotto del soldato dell’IDF

Circola in rete uno screenshot di un post su X che mette in dubbio la versione ufficiale sulla morte di Alex Pretti, l’infermiere ucciso dall’ICE a gennaio 2026. Secondo il post, Pretti non sarebbe morto, ma si tratterebbe di un errore: in realtà sarebbe un soldato dell’IDF di nome Malkia Gross. La teoria del complotto sta facendo discutere e molti si chiedono se ci siano prove o se si tratti solo di voci infondate. Nel frattempo, le autorità non hanno commentato questa nuova ipotesi.

Circola lo screenshot di un post X dove si sostiene che Alex Pretti, l'infermiere ucciso dall'ICE nel gennaio 2026, sarebbe in realtà un sergente dell'IDF di nome Malkia Gross. Nel post vengono affiancate due foto, una delle quali siamo certi essere quella dell'israeliano Gross. Si tratta di una teoria del complotto. Per chi ha fretta. Le foto condivise nel post non ritraggono affatto la stessa persona.. L'agente dell'IDF indicato nella teoria del complotto è stato ucciso nel 2024.. Analisi. Lo screenshot del post X viene condiviso come una presunta rivelazione, basata esclusivamente sull'accostamento di due fotografie.

