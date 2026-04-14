La Ménagère celebra l' italianità | 4 eventi imperdibili per la Florence Cocktail Week 2026
Durante la Florence Cocktail Week 2026, in programma dal 16 al 22 aprile, La Ménagère parteciperà alla decima edizione della manifestazione. La location continuerà a essere protagonista con quattro eventi dedicati alla cultura del beverage e alla tradizione italiana. La partecipazione conferma il ruolo di rilievo del locale nel settore della mixology, rafforzando la sua presenza all’interno della settimana dedicata ai cocktail a Firenze.
In occasione della decima edizione della Florence Cocktail Week ( 16-22 aprile 2026) La Ménagère conferma il suo ruolo di primo piano nel panorama della mixology, rinnovando la sua partecipazione alla kermesse. Quest'anno il filo conduttore della manifestazione è l'italianità: un tributo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Florence Cocktail Week 2026Dal 16 al 22 aprile Firenze torna a essere l'epicentro del bere raffinato con la 9ª edizione della Florence Cocktail Week.
La Florence Cocktail Week compie dieci anni e la città si prepara a festeggiareManca pochissimo alla Florence Cocktail Week e quest’anno il brindisi è d’obbligo.