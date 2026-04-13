Florence Cocktail Week 2026

Dal 16 al 22 aprile, Firenze ospiterà la nona edizione della Florence Cocktail Week, evento dedicato alle bevande di alta qualità. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, coinvolgendo bartender, professionisti del settore e appassionati. Durante la settimana, saranno organizzate degustazioni, workshop e spettacoli legati al mondo dei cocktail. L’iniziativa si svolge su più giorni, con un calendario ricco di appuntamenti distribuiti tra i locali partecipanti.

Dal 16 al 22 aprile Firenze torna a essere l'epicentro del bere raffinato con la 9ª edizione della Florence Cocktail Week. Sotto la direzione creativa di Paola Mencarelli, la kermesse trasformerà la città in un palcoscenico diffuso dedicato all'arte della miscelazione d’autore.Il tema centrale di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Florence Korea Film Fest 2026Tra spazio e immaginazione, vita organica e visione contemporanea, prende forma il manifesto della 24ª edizione del Florence Korea Film Fest, in... GUCCI Cruise 2026 Show