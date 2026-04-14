La Mediterranea si conferma polo d' eccellenza nella diagnosi dell’idrocefalo normoteso

La ricerca italiana ha fatto un passo avanti nella diagnosi dell’idrocefalo normoteso, con un focus su Reggio Calabria, che si sta affermando come centro di interesse nel settore neuroscientifico. La scoperta evidenzia l'importanza della Mediterranea come polo di eccellenza in questo campo, portando l'attenzione sulla crescita delle competenze e delle attività di ricerca nella regione.

Un nuovo passo avanti nella diagnosi dell’idrocefalo normoteso arriva dalla ricerca italiana e accende i riflettori su Reggio Calabria, sempre più protagonista nel panorama neuroscientifico nazionale ed europeo. L’Università Mediterranea si conferma infatti polo d’eccellenza nella ricerca.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Chirurgia otologica e impianti cocleari. Pisa si conferma polo d’eccellenzaPisa si conferma come centro di riferimento nel panorama nazionale della chirurgia otologica e della riabilitazione uditiva. A Mercogliano il primo polo d’eccellenza del Sud dell’IRCCS PascaleUn centro di ricerca unico nel suo genere, dedicato esclusivamente alla frontiera più avanzata della lotta contro i tumori: l’immunoterapia.