Pisa si distingue come punto di riferimento in Italia per la chirurgia otologica e gli impianti cocleari. La città continua a sviluppare competenze avanzate e a offrire servizi specializzati nel trattamento dei disturbi uditivi, attirando pazienti da diverse regioni. La presenza di strutture all’avanguardia e di professionisti qualificati contribuisce a mantenere Pisa ai vertici di questo settore.

Pisa si conferma come centro di riferimento nel panorama nazionale della chirurgia otologica e della riabilitazione uditiva. Le Officine Garibaldi ospiteranno domani un evento dedicato all’eccellenza della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP) che ha tagliato il traguardo dei 1000 impianti cocleari eseguiti. Un traguardo che testimonia un percorso pluridecennale di eccellenza clinica, ricerca scientifica e innovazione tecnologica. Il risultato rappresenta l’espressione concreta del lavoro dell’equipe diretta dal Professor Stefano Berrettini, fondato sull’integrazione tra competenza clinico-chirurgica, sviluppo delle tecnologie più avanzate e presa in carico riabilitativa globale del paziente, sia in età pediatrica – fin dalle primissime fasi della vita – sia in età adulta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

