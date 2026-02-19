Stivalaccio Teatro porta in scena La Mandragola a Lastra a Signa
Venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 21:00, il Teatro delle Arti ospita "La Mandragola", liberamente tratta da Niccolò Machiavelli, in un nuovo e travolgente allestimento firmato da Stivalaccio Teatro, compagnia originaria di Vicenza, tra le più apprezzate della scena nazionale per la sua ricerca.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
