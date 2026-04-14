Pubblichiamo un estratto da "", il nuovo libro di Giulia Della Cioppa edito da Bompiani. Se volete acquistare il libro, potete farlo cliccando qui. Dopo poco più di un anno, divento costante e instancabile. Sopportare il dolore mi provoca un piacere che altrove e altrimenti non ho mai provato. Più sudo, più vorrei sfinirmi, più vedo il mio corpo ripiegato, più mi sembra di fare progressi. Sono soddisfatta di me solo quando, rientrando in stanza, mi vedo sporca e stanca, con i calzini inumiditi e marroni fino alle caviglie, i capelli elettrizzati e le guance rosse dallo sforzo. Il gioco non è più una caccia all’errore, il numero di errori gratuiti è talmente limitato che sono costretta a puntare su altro, sull’ideazione di una tattica più ingegnosa e cucita sull’avversaria.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Ice Pick | Mark Mancina

La mancina di Giulia Della Cioppa parla di tennis, ma prima ancora di famiglia, della fragilità del talento e di come i sogni infranti dei padri si riversino nella vita dei figli. La recensione di Leonardo D'Isanto: https://t.ly/jgmpF Su Amazon - https://amzn.to/4tthki3 # - facebook.com facebook