Due pugili mancini si apprestano a sfidarsi per la cintura WBA dei pesi welter leggeri. L’incontro si avvicina e le due mani mancine promettono spettacolo. La vittoria potrebbe dipendere dalla trappola di Hiraoka, che ha il compito di sorprendere il suo avversario e portare a casa il titolo.

Due pugili mancini si preparano a incrociare le rivendicazioni di una cintura WBA dei pesi welter leggeri, in una posizione che potrebbe premiare la precisione e la gestione dell’angolo più che la pura potenza. L’incontro tra Gary Antuanne Russell e Andy Hiraoka si svolgerà il 21 febbraio al T-Mobile Arena di Las Vegas, nel cartellone che include Mario Barrios contro Ryan Garcia. La discussione principale ruota attorno a chi saprà imporre il ritmo: Russell con la damage control della pressione, Hiraoka con l’abilità di attendere, evitare gli errori e colpire al momento giusto. Russell adotta una dinamica di avanzamento continuo: jab trattato con rapidità, spinta in avanti e chiusure rapide, per controllare lo spazio e costringere l’avversario a reagire prima che si stabilisca il proprio tempo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - La trappola mancina di Russell Hiraoka potrebbe decidere l'esito del match

