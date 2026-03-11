Udogie Juve è lui il nuovo nome in orbita bianconera per rafforzare la corsia mancina Le novità sulla trattativa

Udogie è il nome che circola con maggiore insistenza nelle ultime ore come possibile rinforzo per la Juventus, con l’obiettivo di rafforzare la corsia mancina. La trattativa tra il calciatore e il club è al centro delle voci di mercato e diverse fonti confermano l’interesse della società bianconera. La proposta di acquisto dovrebbe essere valutata nelle prossime settimane.

Udogie Juve, è lui il nuovo nome in orbita bianconera per rafforzare la fascia sinistra. Vediamo tutte le novità sulla trattativa. La Juve accelera nella ricerca di un nuovo padrone per la corsia esterna. Secondo un’indiscrezione riportata da Il Corriere dello Sport, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Destiny Udogie. Il calciatore, attualmente in forza al Tottenham, potrebbe essere in uscita dal club londinese durante la prossima sessione di mercato. MERCATO JUVE LIVE Il difensore italiano è considerato il profilo ideale per rinforzare la catena mancina di Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera sta monitorando con attenzione la situazione in Premier League, pronta ad approfittare di eventuali aperture per il prestito o l’acquisto a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Udogie Juve, è lui il nuovo nome in orbita bianconera per rafforzare la corsia mancina. Le novità sulla trattativa Articoli correlati Beto alla Juve, c’è anche lui sul taccuino della dirigenza bianconera per rafforzare l’attacco. Cosa filtra sulla possibile trattativaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Mingueza Juve, la società bianconera si è mossa con decisione sullo spagnolo in vista dell’estate. Le novità sulla trattativaMingueza Juve, la società bianconera si è mossa con decisione sullo spagnolo in vista dell’estate. Contenuti e approfondimenti su Udogie Juve Argomenti discussi: Juventus, Cambiaso in bilico: il sostituto arriva ‘grazie’ a Tudor | CM. Juve, a sinistra piace Udogie: il cartellino costa caroLa Juventus sarebbe interessata all'acquisto del cartellino di Destiny Udogie, terzino sinistro classe 2002 del Tottenham e della nazionale azzurra. Come riportato da ... tuttojuve.com Mercato Juve: idea Udogie per la fascia, possibile offerta a giugnoL'esterno italiano classe 2002 è diventato un punto fermo degli Spurs ed ha dimostrato una crescita importante, soprattutto nella fase difensiva. Le sue prestazioni non sono passate inosservate anche ... it.blastingnews.com