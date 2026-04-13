Roberto Mancini vince il campionato anche in Qatar | è il suo 15° titolo da allenatore

Roberto Mancini ha conquistato il campionato in Qatar con la squadra dell’Al-Sadd, assicurandosi il titolo con un turno di anticipo. Per l’allenatore, si tratta del quindicesimo trofeo vinto nella sua carriera. La vittoria si aggiunge a una lunga serie di successi ottenuti in diversi paesi e campionati, consolidando la sua reputazione nel mondo del calcio.

Roberto Mancini vince il campionato con l’Al-Sadd con un turno d’anticipo in Qatar. Per l'ex CT dell'Italia è l’ennesimo successo: è il suo 15° titolo da allenatore.🔗 Leggi su Fanpage.it

Roberto Mancini rientra dal Qatar e fa subito visita alla Sampdoria in ritiro! Tutti i dettagliCalciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra...

Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del blocco in Italia, torna alla guida dell’Al-Sadd. Tutti i dettagliMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Juventus, infortunio Thuram: le condizioni del centrocampista...

Argomenti più discussi: Roberto Mancini favorito come nuovo CT dell'Italia? Com'era andata l'ultima volta e perché aveva lasciato la Nazionale; Afif-Firmino e l'Al Sadd di Roberto Mancini torna alla vittoria: 3-1, gli highlights; Italia, serve un big in panchina: il senso in azzurro di Allegri, Conte o Mancini; Rivera: Mancini non deve tornare, ha costretto tutti a non volerlo più come CT dell’Italia.

Titolo numero 19 e dominio confermato: Roberto Mancini conquista la Qatar Stars League con l'Al-Sadd, un traguardo importante, il 15° titolo per l'allenatore italiano, arrivato anche grazie al contributo decisivo di Roberto Firmino. L'ex attaccante del Liverp - facebook.com facebook

Simone Inzaghi contro Roberto Mancini, dalla Lazio a Al Hilal-Al Sadd: seconda sfida da allenatori, la prima fu 10 anni fa x.com