In questo periodo si parla molto di un possibile blocco energetico che porterebbe a restrizioni sulla mobilità e sulla vita quotidiana. Le notizie si concentrano sul rischio di nuove misure restrittive, questa volta senza l’obbligo di passaporto verde, e sulla possibilità di essere costretti a rimanere in casa. La discussione si focalizza su come si possa affrontare questa eventualità e sulle conseguenze per i cittadini.

di Massimo Viglione – Leggo e sento ovunque di un prossimo imminente blocco energetico. Chiusi dentro casa, e questa volta senza nemmeno il passaporto verde o regioni colorate per il controllo della massa serva: tanto non ci sarà carburante e quindi non potremo andare da nessuna parte. E siccome non ci sarà carburante, mancheranno anche i beni di primi necessità. E, guarda caso, leggo di trame per riportare Conte al governo. Ovvero, ricreare le condizioni del 2020-22, in peggio. E’ così difficile immaginare che dopo Conte tornerebbe Draghi? Tanto, Mattarella è sempre lì, pronto all’uso in aeternum. Ma, soprattutto, sempre lì è la dabbenaggine della massa eterodiretta dalla televisione e dai media, con cantanti, attorucoli e guitti di Stato compresi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - La liberal-democrazia è la più perfetta invenzione della Rivoluzione satanica anti-umana

Giorno Memoria, Mattarella: Repubblica custode della dignità umana e della democrazia – Il video(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Far memoria della Shoah oggi, ricordare quegli orrori indicibili e le vittime innocenti, non è solo un dovere...

Consulenti finanziari: la rivoluzione umana e tecnologica a RomaUn cambiamento di paradigma La consulenza finanziaria sta vivendo una rivoluzione copernicana.

Argomenti più discussi: Il software democratico di Josiah Ober e le trappole di Ben Ansell ci fanno capire lo stato di salute delle nostre democrazie; L’ANTISTATALISMO RADICALE DI PIERO GOBETTI.

La democrazia è un sistema coraggioso che convive con il rischioLa libertà, i green pass, i proverbi russi sull’America e il pacifismo di Angela Merkel. Appuntamento romano con l’intellettuale Adam Michnik ... ilfoglio.it

La democrazia degli influencer è già realtàNel nuovo numero della rivista Vita e Pensiero, si legge un saggio utile a superare la retorica dei giovani apatici e indifferenti. I giovani e la democrazia degli influencer di Antonio Campati e ... ilgiornale.it

Dalla Riforma protestante alla Rivoluzione francese, passando per i Patti Lateranensi - facebook.com facebook

Tutto, forse, si racchiude tra due grandi citazioni “In Italia la rivoluzione non si può fare perché ci conosciamo tutti” “La rivoluzione, oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente” Ci vediamo presto in giro per parlarne insieme! x.com