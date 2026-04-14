La liberal-democrazia è la più perfetta invenzione della Rivoluzione satanica anti-umana

Da imolaoggi.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo periodo si parla molto di un possibile blocco energetico che porterebbe a restrizioni sulla mobilità e sulla vita quotidiana. Le notizie si concentrano sul rischio di nuove misure restrittive, questa volta senza l’obbligo di passaporto verde, e sulla possibilità di essere costretti a rimanere in casa. La discussione si focalizza su come si possa affrontare questa eventualità e sulle conseguenze per i cittadini.

di Massimo Viglione – Leggo e sento ovunque di un prossimo imminente blocco energetico. Chiusi dentro casa, e questa volta senza nemmeno il passaporto verde o regioni colorate per il controllo della massa serva: tanto non ci sarà carburante e quindi non potremo andare da nessuna parte. E siccome non ci sarà carburante, mancheranno anche i beni di primi necessità. E, guarda caso, leggo di trame per riportare Conte al governo. Ovvero, ricreare le condizioni del 2020-22, in peggio. E’ così difficile immaginare che dopo Conte tornerebbe Draghi? Tanto, Mattarella è sempre lì, pronto all’uso in aeternum. Ma, soprattutto, sempre lì è la dabbenaggine della massa eterodiretta dalla televisione e dai media, con cantanti, attorucoli e guitti di Stato compresi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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