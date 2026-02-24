Consulenti finanziari | la rivoluzione umana e tecnologica a Roma

Un nuovo modo di lavorare ha rivoluzionato il settore dei consulenti finanziari a Roma, spinto dalla crescente richiesta di servizi più trasparenti e personalizzati. Le tecnologie digitali e l’attenzione alle esigenze dei clienti hanno spinto gli operatori a rivedere completamente i loro approcci. Ora, i consulenti non si limitano a fornire consigli, ma si impegnano a costruire relazioni di fiducia durature. La trasformazione influenza anche le modalità di interazione con il pubblico.

Un cambiamento di paradigma. La consulenza finanziaria sta vivendo una rivoluzione copernicana. Non si tratta più solo di interpretare i mercati, ma di diventare un punto di riferimento per la società nel suo insieme. Questo cambiamento è evidente nel nuovo format di Consulentia 2026, che trasforma l'Auditorium Parco della Musica in un'agorà aperta al dialogo. L'obiettivo è chiaro: la finanza deve essere uno strumento di protezione, inclusione e responsabilità sociale. Luigi Conte, presidente dell'associazione nazionale dei consulenti finanziari, lancia un appello a ripensare il ruolo della consulenza finanziaria in un'epoca di rapidi cambiamenti tecnologici e sociali.