Giorno Memoria Mattarella | Repubblica custode della dignità umana e della democrazia – Il video

Il Giorno della Memoria è un’occasione per riflettere sulla storia della Shoah e sull’importanza di preservare la dignità umana e i valori democratici. Ricordare le vittime innocenti ci invita a rinnovare il nostro impegno civile contro ogni forma di discriminazione e indifferenza, rafforzando il rispetto e la convivenza civile. È un momento di memoria e di responsabilità collettiva, fondamentale per costruire un futuro più giusto.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Far memoria della Shoah oggi, ricordare quegli orrori indicibili e le vittime innocenti, non è solo un dovere della memoria: significa rinnovare con forza il nostro patto civile che si fonda su fratellanza, rispetto, convivenza; significa ribadire con fermezza che non permetteremo mai più che indifferenza, paura, complicità possano aprire nuovamente le porte a quello o ad altro abisso. Questa cerimonia è l'occasione per esprimere, con orgoglio e responsabilità, il patriottismo italiano e repubblicano che ci rende custodi, in ogni circostanza e in ogni momento, della dignità, unica, incancellabile e inalienabile della persona umana.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Giorno Memoria

Nel suo messaggio di fine anno, il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza della pace e della democrazia, ricordando figure come Falcone e Borsellino e gli 80 anni della Repubblica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giorno Memoria

Argomenti discussi: Dal Quirinale al Binario 21. L'Italia ricorda l'Olocausto; Giorno della Memoria, un volume raccoglie i discorsi di Mattarella; Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio; La Shoah e il dovere di non dimenticare.

Giorno della Memoria, Mattarella: Non c'è posto per l'odio razzialeNella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale, per i germi della discriminazione, per l'antisemitismo che affiora ancora pericolosamente, per coloro che predicano la violenza, per c ... msn.com

Giorno Memoria, Mattarella: Repubblica custode della dignità umana e della democrazia(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 Far memoria della Shoah oggi, ricordare quegli orrori indicibili e le vittime innocenti, non è solo un dovere della memoria: significa rinnovare con forza il nos ... quotidiano.net

La Shoah, “il punto più oscuro della storia dell’uomo”. Così il presidente Sergio #Mattarella al Quirinale per il Giorno della Memoria. “Nella Repubblica non c’è posto per il veleno dell’odio razziale – afferma il Capo dello Stato – contro l’antisemitismo serve un’ - facebook.com facebook

Giorno della #Memoria, #Mattarella: irrinunziabile, intensità non scalfita dal tempo #GiornodellaMemoria2026 #GiornodellaMemoria x.com