Terricciola | la casa di comunità di La Rosa avvia la sperimentazione della guardia medica pediatrica

A Terricciola, la casa di comunità di La Rosa inizia una sperimentazione importante. Da domenica prossima, 1° febbraio, partirà un servizio di guardia medica pediatrica, attivo per sei mesi. L’obiettivo è offrire un aiuto più rapido ai genitori e ai bambini in caso di emergenza. La Regione Toscana ha dato il via a questa novità con una delibera approvata di recente.

In attuazione della delibera della Giunta regionale Toscana numero 1704 del 2025, a partire da domenica prossima, 1° febbraio, sarà attivato in via sperimentale, per sei mesi, il servizio di guardia medica pediatrica alla casa di comunità di La Rosa, nel comune di Terricciola, per rafforzare l’assistenza sanitaria ai bambini sul territorio e ridurre gli accessi non necessari al pronto soccorso. Il nuovo servizio nasce dall’analisi dei bisogni sanitari del territorio, che ha evidenziato un numero significativo di accessi pediatrici al pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera, soprattutto nei giorni festivi e prefestivi, per problematiche a bassa complessità.🔗 Leggi su Pisatoday.it

A partire dalla vigilia di Natale, la guardia medica pediatrica si arricchisce con un servizio di teleconsulto collegato al Meyer.

