Il quartier generale dell' OraSì si trasferisce in Darsena | nuova sede nella ' casa' di chi ha reso grande il volley ravennate

L'OraSì Basket Ravenna cambia sede. Dopo anni di attività nello storico ufficio di viale della Lirica, la squadra si trasferisce nella nuova sede in Darsena. La decisione arriva dopo un lungo periodo di successi e ricordi, ora pronti a ripartire in una location più centrale e funzionale.

Dopo anni di gioie e ricordi trascorsi nello storico ufficio di viale della Lirica, l’OraSì Basket Ravenna comunica ufficialmente lo spostamento dei propri uffici. A partire dalla prossima settimana, la sede operativa della società giallorossa sarà in Via Darsena 19, all’interno di uno spazio che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il quartier generale dell'OraSì si trasferisce in Darsena: nuova sede nella 'casa' di chi ha reso grande il volley ravennateI nuovi uffici sono infatti quelli che per anni hanno ospitato il lavoro di Giuseppe Brusi, figura storica legata alla pallavolo maschile e femminile ... ravennatoday.it

