Il diciannovenne ciclista francese Paul Seixas partecipa alla Strade Bianche di sabato 7 marzo. Nonostante la giovane età, si presenta come uno dei nomi più interessanti tra i partecipanti, con la possibilità di confrontarsi con alcuni dei più forti del circuito, incluso Tadej Pogacar. La sua presenza sulla linea di partenza attira l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Diciannove anni, ma pedala già come un ciclista che appartiene da tempo all’élite. E alla Strade Bianche di sabato 7 marzo, Paul Seixas potrebbe trovarsi davanti al primo vero esame della sua carriera: correre e, magari, impensierire Tadej Pogacar. Il nome di Seixas circola da tempo tra addetti ai lavori e appassionati. Non è una meteora spuntata dal nulla in questo inizio di stagione. Già nel 2025 aveva fatto capire di avere qualcosa di diverso dagli altri: la vittoria al Tour de l’Avenir, il Tour de France degli Under 23, e piazzamenti di grande spessore nelle sue prime corse tra i professionisti. Ma soprattutto un podio agli Europei élite dello scorso ottobre, terzo dietro proprio a Pogacar ed Evenepoel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’anti-Pogacar sbarca alla Strade Bianche: Paul Seixas, il 19enne che già fa sognare la Francia

